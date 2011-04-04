Госпсуд Дніпропетровської області розглядає справу №904/3924/20 про визнання банкрутом ТОВ “Мегатерм” (до 18.06.2020 називалося ТОВ “Мега Авто Логістик”). Відповідне провадження було відкрите ухвалою суду від 06.08.2020 за ініціативою ТОВ "Хюндай Мотор Україна".



Обидві ці структури пов’язані з корпорацією “Богдан” Олега Гладковського (був першим заступником секретаря РНБО за часів президентства Петра Порошенка; О.Гладковський і П.Порошенко - давні бізнес-партнери; як мінімум раніше П.Порошенко був співвласником корпорації “Богдан”).



У держреєстрі засновником ТОВ “Мегатерм” наразі значиться Олексій Гаврилюк.



Ця компанія - один з поручителів по борговим зобов’язанням корпорації “Богдан” перед Укрексімбанком на 1,3 млрд грн.



08.10.2020 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи про банкрутство ТОВ “Мегатерм” визнав вимоги низки кредиторів, у т.ч. вимоги Укрексімбанку - на 1,27 млрд грн (забезпечені заставою), АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (мажоритарний акціонер - П.Порошенко, серед міноритаріїв - родичі О.Гладковського) - на 105,9 млн грн (4 черга), а також вимоги ще групи компаній, пов’язаних з корпорацією “Богдан”, зокрема, ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 черга), Дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 черга), ТОВ "Хюндай Мотор Україна" - на 11,2 млн грн (4 черга), а ще ТОВ "Автомобільна Група "Богдан" - 17,1 млн грн (4 черга), ТОВ "Богдан-Індустрія" - 12,5 млн грн (4 черга).



Як писав Finbalance, 27.12.2019 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/18605/19 за позовом заступника генпрокурора (в інтересах Кабміну та Укрексімбанку) до ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" про визнання недійсним договору від 21.06.2018 щодо реструктуризації зобов’язань відповідача перед Укрексімбанком.



Згідно з судовими матеріалами, угода передбачала заміну старих боргових зобов’язань (за кредитними договорами та облігаціями 2005-2009 років) на нові зобов’язання в розмірі 1,3 млрд грн та їх погашення до 25 грудня 2031 року за такими ставками: у період з 01.06.2018 по 31.12.2018 - 0,46% річних, з 01.01.2019 по 31.12.2019 - 0,96% річних, з 01.01.2020 по 31.12.2020 - 1,46% річних, з 01.01.2021 по 31.12.2021 - 2,46% річних, з 01.01.2022 по 31.12.2022 - 5,46% річних, з 01.01.2023 по 31.12.2023 - 12,46% річних, з 01.01.2024 по 31.12.2024 - 15,46% річних, з 01.01.2025 по 25.12.2031 - 17,46% річних.



Реструктуризація боргів корпорації “Богдан” за часів попереднього глави правління Укрексімбанку - Олександра Гриценка, який вважався близьким до П. Порошенка.



Торік детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в кримінальному провадженні №52019000000000521 від 21.06.2019 за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем службових осіб Укрексімбанку в ході цивільно- правових відносин з АТ “АК “Богдан Моторс”, зокрема, при укладанні кредитних та інших договорів та додаткових угод до них, “надаючи останньому незаконні переваги, чим спричинили тяжкі наслідки АТ “Укрексімбанк” (цитата з матеріалів Вищого антикорупційного суду від 23.10.2019).



Влітку 2019 року НАБУ повідомляло про обшуки в “Богдан Моторс”.



У травні-2020 детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про зміну підозри О. Гладковському в справі щодо зловживань із оборонним замовленням у 2017 році - тоді було збільшено суму інкримінованих збитків з 10,62 млн грн до 17,44 млн грн.



Як зазначалося, слідство встановило, що екс-перший заступник секретаря РНБО "використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди комерційною структурою, частки у статутному капіталі якої прямо та опосередковано належать колишньому високопосадовцю та його близьким родичам" (цитата). Як уточнювали в НАБУ, йдеться про закупівлю вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом.