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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1075107610771078
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:12

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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:19

Правильно, "концы в воду"!

КОРПОРАЦІЯ "БОГДАН" БАНКРОТИТЬ СВОГО ПОРУЧИТЕЛЯ ПО БОРГУ ПЕРЕД УКРЕКСІМБАНКОМ НА 1,3 МЛРД ГРН

Госпсуд Дніпропетровської області розглядає справу №904/3924/20 про визнання банкрутом ТОВ “Мегатерм” (до 18.06.2020 називалося ТОВ “Мега Авто Логістик”). Відповідне провадження було відкрите ухвалою суду від 06.08.2020 за ініціативою ТОВ "Хюндай Мотор Україна".

Обидві ці структури пов’язані з корпорацією “Богдан” Олега Гладковського (був першим заступником секретаря РНБО за часів президентства Петра Порошенка; О.Гладковський і П.Порошенко - давні бізнес-партнери; як мінімум раніше П.Порошенко був співвласником корпорації “Богдан”).

У держреєстрі засновником ТОВ “Мегатерм” наразі значиться Олексій Гаврилюк.

Ця компанія - один з поручителів по борговим зобов’язанням корпорації “Богдан” перед Укрексімбанком на 1,3 млрд грн.

08.10.2020 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи про банкрутство ТОВ “Мегатерм” визнав вимоги низки кредиторів, у т.ч. вимоги Укрексімбанку - на 1,27 млрд грн (забезпечені заставою), АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (мажоритарний акціонер - П.Порошенко, серед міноритаріїв - родичі О.Гладковського) - на 105,9 млн грн (4 черга), а також вимоги ще групи компаній, пов’язаних з корпорацією “Богдан”, зокрема, ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 черга), Дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 черга), ТОВ "Хюндай Мотор Україна" - на 11,2 млн грн (4 черга), а ще ТОВ "Автомобільна Група "Богдан" - 17,1 млн грн (4 черга), ТОВ "Богдан-Індустрія" - 12,5 млн грн (4 черга).

Як писав Finbalance, 27.12.2019 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/18605/19 за позовом заступника генпрокурора (в інтересах Кабміну та Укрексімбанку) до ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" про визнання недійсним договору від 21.06.2018 щодо реструктуризації зобов’язань відповідача перед Укрексімбанком.

Згідно з судовими матеріалами, угода передбачала заміну старих боргових зобов’язань (за кредитними договорами та облігаціями 2005-2009 років) на нові зобов’язання в розмірі 1,3 млрд грн та їх погашення до 25 грудня 2031 року за такими ставками: у період з 01.06.2018 по 31.12.2018 - 0,46% річних, з 01.01.2019 по 31.12.2019 - 0,96% річних, з 01.01.2020 по 31.12.2020 - 1,46% річних, з 01.01.2021 по 31.12.2021 - 2,46% річних, з 01.01.2022 по 31.12.2022 - 5,46% річних, з 01.01.2023 по 31.12.2023 - 12,46% річних, з 01.01.2024 по 31.12.2024 - 15,46% річних, з 01.01.2025 по 25.12.2031 - 17,46% річних.

Реструктуризація боргів корпорації “Богдан” за часів попереднього глави правління Укрексімбанку - Олександра Гриценка, який вважався близьким до П. Порошенка.

Торік детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в кримінальному провадженні №52019000000000521 від 21.06.2019 за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем службових осіб Укрексімбанку в ході цивільно- правових відносин з АТ “АК “Богдан Моторс”, зокрема, при укладанні кредитних та інших договорів та додаткових угод до них, “надаючи останньому незаконні переваги, чим спричинили тяжкі наслідки АТ “Укрексімбанк” (цитата з матеріалів Вищого антикорупційного суду від 23.10.2019).

Влітку 2019 року НАБУ повідомляло про обшуки в “Богдан Моторс”.

У травні-2020 детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про зміну підозри О. Гладковському в справі щодо зловживань із оборонним замовленням у 2017 році - тоді було збільшено суму інкримінованих збитків з 10,62 млн грн до 17,44 млн грн.

Як зазначалося, слідство встановило, що екс-перший заступник секретаря РНБО "використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди комерційною структурою, частки у статутному капіталі якої прямо та опосередковано належать колишньому високопосадовцю та його близьким родичам" (цитата). Як уточнювали в НАБУ, йдеться про закупівлю вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом.

http://finbalance.com.ua/news/korporatsiya-bohdan-bankrotit-svoho-poruchitelya-po-borhu-pered-ukreksimbankom-na-13-mlrd-hrn
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:07

Вкладчик1234, о де справжній свинорил - Гладковський-Свинарчук. :)
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:35

мда... ФІтч ще 5 років тому наголошував про укрексім в зоні ризику

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:24

Шо творять...а прогнати Катерину бояться...мабуть
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:29

а в каком банке самые лояльные тарифы по снятию в кассе с карты другого банка?
ну шобы или бесплатно или какая фиксированая сумма?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:32

  uaprofi написав:а в каком банке самые лояльные тарифы по снятию в кассе с карты другого банка?
ну шобы или бесплатно или какая фиксированая сумма?

Читайте тарифи картки, а не тарифи каси. Чужий банк з вас нічого не візьме, а от рідний жухне по повній.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 03:22

  klug написав:
  uaprofi написав:а в каком банке самые лояльные тарифы по снятию в кассе с карты другого банка?
ну шобы или бесплатно или какая фиксированая сумма?

Читайте тарифи картки, а не тарифи каси. Чужий банк з вас нічого не візьме, а от рідний жухне по повній.


а можно хотябы несколько таких банков?
Вот хочу прийти с картой допустим Привата в кассу другого банка и снять деньги - назовите хоть один который не возьмёт свою комиссию
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите пожалуйста кто знает - в каких банках выгоднее покупать ОВГЗ ?
Jonn
 
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