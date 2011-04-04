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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1076107710781079
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:08

  Investor_K написав:https://sport.segodnya.ua/sport/football/ruslan-rotan-vskryli-moyu-yacheyku-v-privatbanke-tret-deneg-isparilas-1483181.html
Вот вам и валюта по грушей

Ну, и как он сможет доказать, что треть денег испарилась?
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:а можно хотябы несколько таких банков?

Немає таких.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:23

  Квесторе_поверніться написав:А під який прОцент міщани пролонгують зараз старі депо?

Максимальная на год 12% в конце срока и 11,5% ежемесячно
А если с пополнением, то 11% и 10,5% соответственно
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:28

Облікова ставка залишена під 6% це розбазарювання казни Неньки України.
ОВДП річні і більше можуть розмістити біля 10% з тенденцією до росту ставки.
Хто дерибанить різницю в більше 4 прОцента?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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