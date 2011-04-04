Ну, и как он сможет доказать, что треть денег испарилась?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:08
Ну, и как он сможет доказать, что треть денег испарилась?
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:09
Re: Байки про банки і не тільки....
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:23
Максимальная на год 12% в конце срока и 11,5% ежемесячно
А если с пополнением, то 11% и 10,5% соответственно
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:28
Облікова ставка залишена під 6% це розбазарювання казни Неньки України.
ОВДП річні і більше можуть розмістити біля 10% з тенденцією до росту ставки.
Хто дерибанить різницю в більше 4 прОцента?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:46
Незважаючи на зниження ставок, обсяг депозитів у банках зростає — НБУ
За перші 9 місяців цього року НБУ зафіксував позитивну динаміку як гривневих, так і валютних депозитів. Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко під час прес-брифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.
За словами голови НБУ, з початку цього року загальний притік гривневих депозитів населення становив 27%, а нових строкивих депозитів – 12%. «Що стосується валютних заощаджень, там теж позитивна динаміка. Притік валютних заощаджень становить 5%», — повідомив Шевченко.
Зниження ставок нікого не лякає
За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, зростання депозитів відбувається на фоні зниження відсоткових ставок за вкладами.
«Зараз наш ринок переживає значну структурну зміну, коли вже майже немає двозначних ставок за гривневими депозитами, а ставки за доларовими близькі до нуля. Такого в історії України ще не було. Це відбувається на тлі жорсткої світової кризи», — зазначив він.
Як повідомив Сологуб, коли на початку цього року НБУ приймав рішення про зниження облікової ставки, регулятор намагався уникнути різкого зниження, в тому числі, і для того, щоб прослідкувати, як цей крок вплине на динаміку ставок за депозитами і диференціал ставок між доларовими і гривневими депозитами.
«Можу зазначити, що ніякої трагедії не відбулося, ринок звикає до життя в однознакових депозитних ставках, а за ними вниз ідуть і ставки за кредитами», — зазначив заступник голови НБУ.
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:38
Дякую за інфо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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