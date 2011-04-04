Додано: Чет 22 жов, 2020 15:28

Облікова ставка залишена під 6% це розбазарювання казни Неньки України.

ОВДП річні і більше можуть розмістити біля 10% з тенденцією до росту ставки.

Хто дерибанить різницю в більше 4 прОцента?