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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1077107810791080
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:06

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:А під який прОцент міщани пролонгують зараз старі депо?

Максимальная на год 12% в конце срока и 11,5% ежемесячно
А если с пополнением, то 11% и 10,5% соответственно
где сейчас 11.5 ежемесячно?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:по гривні - падаєм далі

тут всё же уместней сказать что ставки застыли и лишь отдельные банки корректируют цифры.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:по гривні - падаєм далі

тут всё же уместней сказать что ставки застыли и лишь отдельные банки корректируют цифры.


моє бачення - ставки депо %будуть сповзати до облікової НБУ, тому - ПАДАЄМ

але це добра тенденція, треба щоб деполюди почали виносити із БСУ, бо наразі НБУ кипятком пісяє що дурні люди далі несуть під ставки, що не компенсують річних втрат :)
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greenozon
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