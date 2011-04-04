где сейчас 11.5 ежемесячно?
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:06
где сейчас 11.5 ежемесячно?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:10
Re: Байки про банки і не тільки....
тут всё же уместней сказать что ставки застыли и лишь отдельные банки корректируют цифры.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:34
моє бачення - ставки депо %будуть сповзати до облікової НБУ, тому - ПАДАЄМ
але це добра тенденція, треба щоб деполюди почали виносити із БСУ, бо наразі НБУ кипятком пісяє що дурні люди далі несуть під ставки, що не компенсують річних втрат
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:01
Добрый день
Где сейчас на остаток более-менее процент дают?Форвард уже имеется Депозитка.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:39
8%
Аккорд, Найкраща (дебетка)
Конкорд, у'ооВан
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:42
— Доктор, я уже совсем не могу иметь cекcальных отношений с женщинами.
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— Моему соседу 85 лет, а он говорит, что еще может!
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