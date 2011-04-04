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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:06
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
А під який прОцент міщани пролонгують зараз старі депо?
Максимальная на год 12% в конце срока и 11,5% ежемесячно
А если с пополнением, то 11% и 10,5% соответственно
где сейчас 11.5 ежемесячно?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:10
greenozon написав:
по гривні - падаєм далі
тут всё же уместней сказать что ставки застыли и лишь отдельные банки корректируют цифры.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:34
vitaliy_berdinskikh написав: greenozon написав:
по гривні - падаєм далі
тут всё же уместней сказать что ставки застыли и лишь отдельные банки корректируют цифры.
моє бачення - ставки депо %будуть сповзати до облікової НБУ, тому - ПАДАЄМ
але це добра тенденція, треба щоб деполюди почали виносити із БСУ, бо наразі НБУ кипятком пісяє що дурні люди далі несуть під ставки, що не компенсують річних втрат
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greenozon
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:01
Добрый день
Где сейчас на остаток более-менее процент дают?Форвард уже имеется Депозитка.
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Алексей77
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:39
Алексей77 написав:
Добрый день
Где сейчас на остаток более-менее процент дают?Форвард уже имеется Депозитка.
8%
Аккорд, Найкраща (дебетка)
Конкорд, у'ооВан
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clientage
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:42
greenozon написав:
це добра тенденція, треба щоб деполюди почали виносити із БСУ, бо наразі НБУ кипятком пісяє що дурні люди далі несуть під ставки
— Доктор, я уже совсем не могу иметь cекcальных отношений с женщинами.
— А сколько Вам лет?
— 80 лет.
— Так уже возраст, батенька!
— Моему соседу 85 лет, а он говорит, что еще может!
— Ну, и Вы говорите.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:03
НБУ статистику публікує. Думаєте, малюють?
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:27
коллеги, в Тасе кто-то реально вытаскивал прибавку к гривнедепо +5% или к валютному +2% ? или туда и нет (пока нет) смысла дёргаться?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:32
flysoulfly написав:
коллеги, в Тасе кто-то реально вытаскивал прибавку к гривнедепо +5% или к валютному +2% ? или туда и нет (пока нет) смысла дёргаться?
Нет, конечно. Максимум, 0,25% или 0,5%...
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:11
Proofy написав:
где сейчас 11.5 ежемесячно?
Наразі, лідер по гривні і валюті...
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