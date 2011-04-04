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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1078107910801081
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:23

  jay2004 написав:
  Proofy написав:где сейчас 11.5 ежемесячно?


Наразі, МЕГА - лідер по гривні і валюті...

Мотор банка, щось біля 11% з поповненням, але виплата в кінці. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:34

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "B" со стабильным прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте четырех украинских госбанков.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
В частности, рейтинги подтверждены Приватбанку, Ощадбанку, Укрэксимбанку и Укргазбанку.
Рейтинги жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) вышеуказанных банков также подтверждены на уровне соответственно "b" и "B".
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:55

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  Proofy написав:где сейчас 11.5 ежемесячно?


Наразі, МЕГА - лідер по гривні і валюті...

Мотор банка, щось біля 11% з поповненням, але виплата в кінці. :(


Мегабанк - 11,5%, з щомісячкой (при умові відкриття карти ТУДУ)...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Мегабанк - 11,5%, з щомісячкой (при умові відкриття карти ТУДУ)..

Маю стовпець в Мега під 14,6%...дадуть поповнити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:40

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Мегабанк - 11,5%, з щомісячкой (при умові відкриття карти ТУДУ)..

Маю стовпець в Мега під 14,6%...дадуть поповнити?

Дадуть
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 04:24

  Proofy написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:А під який прОцент міщани пролонгують зараз старі депо?

Максимальная на год 12% в конце срока и 11,5% ежемесячно
А если с пополнением, то 11% и 10,5% соответственно
где сейчас 11.5 ежемесячно?

Речь шла по поводу ставок в банке "Мисто" при лонгации закончившихся депозитов.
А новые депозиты у них вообще "обнять и плакать" :(
Максимальная ставка для новых депозитов в гривне: 5%, в конце срока, без пополнения.
Жадность и Отвага!
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  #<1 ... 1078107910801081
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