Мотор банка, щось біля 11% з поповненням, але виплата в кінці.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:23
Мотор банка, щось біля 11% з поповненням, але виплата в кінці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:34
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "B" со стабильным прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте четырех украинских госбанков.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
В частности, рейтинги подтверждены Приватбанку, Ощадбанку, Укрэксимбанку и Укргазбанку.
Рейтинги жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) вышеуказанных банков также подтверждены на уровне соответственно "b" и "B".
+50грн !
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:55
Мегабанк - 11,5%, з щомісячкой (при умові відкриття карти ТУДУ)...
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Маю стовпець в Мега під 14,6%...дадуть поповнити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:40
Дадуть
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Суб 24 жов, 2020 04:24
Речь шла по поводу ставок в банке "Мисто" при лонгации закончившихся депозитов.
А новые депозиты у них вообще "обнять и плакать"
Максимальная ставка для новых депозитов в гривне: 5%, в конце срока, без пополнения.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 24 жов, 2020 09:10
Міщани під обмеженнями НБУ.
Мають свої проблеми вирішити в основному за кошти власників а не за кошти вкладників.
Тут не більше Фонда особливо актуально.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 24 жов, 2020 15:43
а есть у нас банки(!) которые работают с наличными молдавскими леями?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:34
Скорей всего максимум на что можно расчитывать - обмен валюты в кассе в отделениях в Одессе и возможно в Киеве.
Счета и карты не открывает ни один. Я несколько раз исследовал кто из списка Минфина (сайта) работает с нетрадиционными валютами и нашел лишь несколько у кого есть счета в фунте, рублях и злотых и вроде бы один открывает счета в франках. Всё, с другими валютами банки официально не работают.
Если нужно получить или отправить SWIFT-перевод то возможно это можно сделать и без открытия счёта в этой валюте, но это скажут только в банке.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 24 жов, 2020 21:17
- но без пополнения.
Black Jack - White Business
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