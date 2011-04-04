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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1079108010811082
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:38

  ruvex написав:
  jay2004 написав:Мегабанк - 11,5%, з щомісячкой (при умові відкриття карти ТУДУ)...

- но без пополнения.

В Мотористів є з поповненням...але виплата в кінці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:33

Отчет по доступности снятия налички в ЧУЖИХ банкоматах:

Карта Универсал ВИЗА

Шаг 1 Банкомат Ощад - 3 раза по 2000 грн
Шаг2 Банкомат Раф (Аваль) - 2 раза по 2000 грн
Шаг 3 Банкомат Привата - не более 15 000 за 3 часа
( 7 раз по 2000 грн , 1 раз по 1000 грн)

Оптимально снимать в последовательности показанной свыше:
общая сумма - 20 000 .
Нажаль Универсал дает добро только на 10 операций.

ПРОШУ использовать в работе . :wink:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:35

Re: Байки про банки і не тільки....

А як з ощада взяти 2штуки? З моїх алли погорільцЯ і коня пропонує тільки по 200грн?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:39

chipmunk нырять далее в меню.
дойти до выбора типа счета - ТЕКУЩИЙ
и там внизу слева кнопка - 2000

Кстати , в новых винкорах Ошада ТОЛЬКО НОВЫЕ КУПЮРЫ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:51

Goodman Кстати в банкоматах RAFа рисуется проблема :
кура с кассы, при зарядке кассеты грузит старого и нового образца купюры "шахматкой".
купюры старого и нового образца диспенсер банкомата РАЗЛИЧАЕТ и переходе на новую пачку падает в ступор. Лечится только переобучением диспенсера.
Если идет сбой - Ваша карта не при делах.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:27

Посоветуйте 2-3 дебетовых карты премиального сегмента (Платинум и выше), с которых можно снимать наличные в больших количествах и без дополнительных телодвижений.
Комиссия роли не играет.
Буду крайне признателен!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Укрсиб, аваль, креди агриколь...комиссии конские, но если для вас без разницы, то...
ShtormK написав:Посоветуйте 2-3 дебетовых карты премиального сегмента (Платинум и выше), с которых можно снимать наличные в больших количествах и без дополнительных телодвижений.
Комиссия роли не играет.
Буду крайне признателен!
Menwyy
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  #<1 ... 1079108010811082
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