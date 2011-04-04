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ShtormK написав:Посоветуйте 2-3 дебетовых карты премиального сегмента (Платинум и выше), с которых можно снимать наличные в больших количествах и без дополнительных телодвижений.
ПУМБ, пакеты Блек платинум (карты Visa Signature PayWave и MasterCard World Black Edition Chip PayPass) и Премьер (Visa Infinite Chip PayWave и Masterсard World Elite Chip PayPass) - в кассе ПУМБ-а можно хоть миллион, хоть два снять. Но вопросы от финмона конечно будут потому что это вообще никак не связано с классом карты, все детали в законе который надо обязательно изучить если необходимо снимать более 400 тысяч.
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