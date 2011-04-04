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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1080108110821083
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:26

Re: Байки про банки і не тільки....

А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  ShtormK написав:И чтобы с этими картами финмон не морочил голову.

Не зависит от типа карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  ShtormK написав:Посоветуйте 2-3 дебетовых карты премиального сегмента (Платинум и выше), с которых можно снимать наличные в больших количествах и без дополнительных телодвижений.

ПУМБ, пакеты Блек платинум (карты Visa Signature PayWave и MasterCard World Black Edition Chip PayPass) и Премьер (Visa Infinite Chip PayWave и Masterсard World Elite Chip PayPass) - в кассе ПУМБ-а можно хоть миллион, хоть два снять. Но вопросы от финмона конечно будут потому что это вообще никак не связано с классом карты, все детали в законе который надо обязательно изучить если необходимо снимать более 400 тысяч.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 05:26

  ShtormK написав:Речь шла о конкретных картах, с которых можно снимать наличные без ограничения по сумме. И чтобы с этими картами финмон не морочил голову.

Про які обмеження мова? Зайти без попередження, зняти 10 лямів у касі і щоб ніхто не задавав питань?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 06:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:ну Вы то как знатный буржуа должны знать


Дякую, дякую батько за науку .
2+2 = 4
4 це менше, чим 5Зображення
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:13

  ihorsic написав:А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???

Ціна, яка світиться в ломбардах - некоректна. Мав досвід коли світилося 1500 грн, а скупляли по 1000. А для 1500 грн - це потрібна куча умов - постійний клієнт, і т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:22

  klug написав:
  ShtormK написав:Речь шла о конкретных картах, с которых можно снимать наличные без ограничения по сумме. И чтобы с этими картами финмон не морочил голову.

Про які обмеження мова? Зайти без попередження, зняти 10 лямів у касі і щоб ніхто не задавав питань?

Интересует снятие в банкоматах.Своих, "чужих". Можно заграничных.
Своих средств.
Чтобы не стоял лимит на снятие, чтобы после 10-20 снятий не блокировали карту и вообще...

Не в кассе. В кассе с любой карты можно снять сумму, особенно если предзаказ сделать.
ShtormK
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