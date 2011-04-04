Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:26
А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:29
ShtormK написав:
И чтобы с этими картами финмон не морочил голову.
Не зависит от типа карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:34
ShtormK написав:
Посоветуйте 2-3 дебетовых карты премиального сегмента (Платинум и выше), с которых можно снимать наличные в больших количествах и без дополнительных телодвижений.
ПУМБ, пакеты Блек платинум (карты Visa Signature PayWave и MasterCard World Black Edition Chip PayPass) и Премьер (Visa Infinite Chip PayWave и Masterсard World Elite Chip PayPass) - в кассе ПУМБ-а можно хоть миллион, хоть два снять. Но вопросы от финмона конечно будут потому что это вообще никак не связано с классом карты, все детали в законе который надо обязательно изучить если необходимо снимать более 400 тысяч.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 26 жов, 2020 05:26
ShtormK написав:
Речь шла о конкретных картах, с которых можно снимать наличные без ограничения по сумме. И чтобы с этими картами финмон не морочил голову.
Про які обмеження мова? Зайти без попередження, зняти 10 лямів у касі і щоб ніхто не задавав питань?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 06:53
uaprofi написав:
ну Вы то как знатный буржуа должны знать
Дякую, дякую батько за науку .
2+2 = 4
4 це менше, чим 5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:13
ihorsic написав:
А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???
Ціна, яка світиться в ломбардах - некоректна. Мав досвід коли світилося 1500 грн, а скупляли по 1000. А для 1500 грн - це потрібна куча умов - постійний клієнт, і т.д.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:22
klug написав: ShtormK написав:
Речь шла о конкретных картах, с которых можно снимать наличные без ограничения по сумме. И чтобы с этими картами финмон не морочил голову.
Про які обмеження мова? Зайти без попередження, зняти 10 лямів у касі і щоб ніхто не задавав питань?
Интересует снятие в банкоматах.Своих, "чужих". Можно заграничных.
Своих средств.
Чтобы не стоял лимит на снятие, чтобы после 10-20 снятий не блокировали карту и вообще...
Не в кассе. В кассе с любой карты можно снять сумму, особенно если предзаказ сделать.
Интересно, дают ли какие-либо премиум-карты преимущество при снятии нала перед обычными картами. И если да, то какие именно.
ShtormK
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:36
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:29
ShtormK написав:Интересует снятие в банкоматах.Своих, "чужих". Можно заграничных. Своих средств. Чтобы не стоял лимит на снятие, чтобы после 10-20 снятий не блокировали карту и вообще...
Схему обнала планируете?
А зачем ещё часто и много нала с банкоматов. )
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