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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:26
Re: Байки про банки і не тільки....
А кто-нибудь обращал внимание что банки продают золото дешевле чем его скупают ломбарды! А чем подвох???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:34
Re: Байки про банки і не тільки....
ПУМБ, пакеты Блек платинум (карты Visa Signature PayWave и MasterCard World Black Edition Chip PayPass) и Премьер (Visa Infinite Chip PayWave и Masterсard World Elite Chip PayPass) - в кассе ПУМБ-а можно хоть миллион, хоть два снять. Но вопросы от финмона конечно будут потому что это вообще никак не связано с классом карты, все детали в законе который надо обязательно изучить если необходимо снимать более 400 тысяч.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 04:26
Про які обмеження мова? Зайти без попередження, зняти 10 лямів у касі і щоб ніхто не задавав питань?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 26 жов, 2020 05:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Дякую, дякую батько за науку .
2+2 = 4
4 це менше, чим 5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 26 жов, 2020 08:13
Додано: Пон 26 жов, 2020 08:22
Интересует снятие в банкоматах.Своих, "чужих". Можно заграничных.
Своих средств.
Чтобы не стоял лимит на снятие, чтобы после 10-20 снятий не блокировали карту и вообще...
Не в кассе. В кассе с любой карты можно снять сумму, особенно если предзаказ сделать.
Интересно, дают ли какие-либо премиум-карты преимущество при снятии нала перед обычными картами. И если да, то какие именно.
Додано: Пон 26 жов, 2020 08:36
ShtormK
ось вам ліміти по Укрсибу (Україна)
і за кордоном
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Схему обнала планируете?
А зачем ещё часто и много нала с банкоматов. )
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:49
Рада Нацбанку: "троянський кінь" чи наглядач за фінансовим спокоєм
Заяви про емісію гривні, "мирова" з олігархом Ігорем Коломойським та догани членам правління Нацбанку. Останнім часом Рада НБУ продукує навколо себе лише скандали. Хто стоїть за органом, від якого залежить фінансова стабільність країни?
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