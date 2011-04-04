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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:50
Новини із рашки
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую.
Налоговая сама все посчитает и при необходимости выставит уведомление об оплате налога."
чому цікавлюсь? бо є тренд - наші законотворці полюбляють запозичати нововедення звідти, час від часу
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:59
greenozon написав:
Новини із рашки
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую.
Налоговая сама все посчитает и при необходимости выставит уведомление об оплате налога."
чому цікавлюсь? бо є тренд - наші законотворці полюбляють запозичати нововедення звідти, час від часу
Налохи з депо плотимо уже 5 років причому без граничної сумми вкладів. Тому в цьому ми москалів вже обскакали. Ну а банківська таємниця, якби це стосувалося лише грошей пересічних, то вже давно було )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:24
greenozon написав:
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
Разве там сейчас нету нашего аналога "налога на депозиты" (налога на доход от депозитных вкладов и прочих доходов полученных в банке)?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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