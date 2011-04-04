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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1081108210831084
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:50

Новини із рашки
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую.
Налоговая сама все посчитает и при необходимости выставит уведомление об оплате налога."


чому цікавлюсь? бо є тренд - наші законотворці полюбляють запозичати нововедення звідти, час від часу
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:59

  greenozon написав:Новини із рашки
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую.
Налоговая сама все посчитает и при необходимости выставит уведомление об оплате налога."


чому цікавлюсь? бо є тренд - наші законотворці полюбляють запозичати нововедення звідти, час від часу

Налохи з депо плотимо уже 5 років причому без граничної сумми вкладів. Тому в цьому ми москалів вже обскакали. Ну а банківська таємниця, якби це стосувалося лише грошей пересічних, то вже давно було )))
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:24

  greenozon написав:1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб

Разве там сейчас нету нашего аналога "налога на депозиты" (налога на доход от депозитных вкладов и прочих доходов полученных в банке)?

Гугль говорит что налог на депозиты существовал в РФ ещё до 2014 года, тоесть до того как появился у нас (2015 год).
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 26 жов, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую

Так в них це давно, податкова знає про всі кошти в усіх установах російского громадянина. Банківської таємниці там вже давно нема
Faceless
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  #<1 ... 1081108210831084
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