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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:50
Новини із рашки
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую.
Налоговая сама все посчитает и при необходимости выставит уведомление об оплате налога."
чому цікавлюсь? бо є тренд - наші законотворці полюбляють запозичати нововедення звідти, час від часу
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:59
greenozon написав:
Новини із рашки
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую.
Налоговая сама все посчитает и при необходимости выставит уведомление об оплате налога."
чому цікавлюсь? бо є тренд - наші законотворці полюбляють запозичати нововедення звідти, час від часу
Налохи з депо плотимо уже 5 років причому без граничної сумми вкладів. Тому в цьому ми москалів вже обскакали. Ну а банківська таємниця, якби це стосувалося лише грошей пересічних, то вже давно було )))
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:24
greenozon написав:
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
Разве там сейчас нету нашего аналога "налога на депозиты" (налога на доход от депозитных вкладов и прочих доходов полученных в банке)?
Гугль говорит что налог на депозиты существовал в РФ ещё до 2014 года, тоесть до того как появился у нас (2015 год).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:04
greenozon написав:
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую
Так в них це давно, податкова знає про всі кошти в усіх установах російского громадянина. Банківської таємниці там вже давно нема
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:00
Гарантіями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покривається 222,8 мільярда гривень із 567,4 мільярда гривень вкладів у банках-учасниках ФГВФО, або близько 39%.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Станом на 1 вересня сума вкладів фізичних осіб та ФОП становила 554,5 мільярди.
Вклади у національній валюті зросли на 6,9 мільярда та становлять 325,6 мільярда. Сума валютних вкладів у гривневому еквіваленті зросла до 241,8 мільярда - це додаткові 6 мільярдів впродовж вересня.
Серед усіх вкладників 3,2% становлять фізичні особи-підприємці, що володіють 7,7% від загальних вкладів фонду.
98,1% вкладників банків мають вклади сумою менше 200 тисяч гривень, тобто гарантованої суми відшкодування - загалом це 222,8 мільярди гривень.
Наразі 73 банки є учасниками Фонду гарантування вкладів.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:04
цікаві балачки та інфографіка від банкстерів:
* почему прямо сейчас не повышают сумму Фонда выше 200 тыс. - какого ¥ера государство зарабатывает %%% на деятельности ФГВ ??
* в стране слишком много денег населения всё еще под грушей...
* люди должны доплачивать за счастье положить свои деньги в банк...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 26 жов, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:17
Всі кошти в банці мають автоматично набувати статус відмитих.
Якщо в банки є сумніви про незаконне походження коштів банка не повинна приймати їх на рахунок.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:40
flysoulfly
класна інфа! а де ви підписувались на подібні івенти?
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