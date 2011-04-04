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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:50
Новини із рашки
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую.
Налоговая сама все посчитает и при необходимости выставит уведомление об оплате налога."
чому цікавлюсь? бо є тренд - наші законотворці полюбляють запозичати нововедення звідти, час від часу
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:59
greenozon написав:
Новини із рашки
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую.
Налоговая сама все посчитает и при необходимости выставит уведомление об оплате налога."
чому цікавлюсь? бо є тренд - наші законотворці полюбляють запозичати нововедення звідти, час від часу
Налохи з депо плотимо уже 5 років причому без граничної сумми вкладів. Тому в цьому ми москалів вже обскакали. Ну а банківська таємниця, якби це стосувалося лише грошей пересічних, то вже давно було )))
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:24
greenozon написав:
1) із деполюдей будуть брати податки при сумарних вкладах від 1М руб
Разве там сейчас нету нашего аналога "налога на депозиты" (налога на доход от депозитных вкладов и прочих доходов полученных в банке)?
Гугль говорит что налог на депозиты существовал в РФ ещё до 2014 года, тоесть до того как появился у нас (2015 год).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:04
greenozon написав:
2) "Конец банковской тайне!
ВСЕ банки будут передавать ВСЕ данные обо ВСЕХ вкладчиках в налоговую
Так в них це давно, податкова знає про всі кошти в усіх установах російского громадянина. Банківської таємниці там вже давно нема
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:00
Гарантіями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покривається 222,8 мільярда гривень із 567,4 мільярда гривень вкладів у банках-учасниках ФГВФО, або близько 39%.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Станом на 1 вересня сума вкладів фізичних осіб та ФОП становила 554,5 мільярди.
Вклади у національній валюті зросли на 6,9 мільярда та становлять 325,6 мільярда. Сума валютних вкладів у гривневому еквіваленті зросла до 241,8 мільярда - це додаткові 6 мільярдів впродовж вересня.
Серед усіх вкладників 3,2% становлять фізичні особи-підприємці, що володіють 7,7% від загальних вкладів фонду.
98,1% вкладників банків мають вклади сумою менше 200 тисяч гривень, тобто гарантованої суми відшкодування - загалом це 222,8 мільярди гривень.
Наразі 73 банки є учасниками Фонду гарантування вкладів.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:04
цікаві балачки та інфографіка від банкстерів:
* почему прямо сейчас не повышают сумму Фонда выше 200 тыс. - какого ¥ера государство зарабатывает %%% на деятельности ФГВ ??
* в стране слишком много денег населения всё еще под грушей...
* люди должны доплачивать за счастье положить свои деньги в банк...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 26 жов, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:17
Всі кошти в банці мають автоматично набувати статус відмитих.
Якщо в банки є сумніви про незаконне походження коштів банка не повинна приймати їх на рахунок.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:40
flysoulfly
класна інфа! а де ви підписувались на подібні івенти?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:10
Гы-гы:
"Раскрытие банковской тайны": Стало известно, как налоговая хочет заставить заробитчан платить налоги
Большая часть заробитчан не платят налоги, в частности ЕСВ. Чтобы начать бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, нужно раскрыть банковскую тайну.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
"И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд - через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн - в 30 раз меньше от $12 млрд", - заявил Любченко.
"Хотя, когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация. Все заробитчане приехали домой. Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы - это школы, пенсии, больницы", - отметил глава налоговой.
По мнению Алексея Любченко, чтобы налоговая начала бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, необходим контроль банковских счетов.
"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?... Но ситуация потрясающая: любая страна мира, любой банк за границей по нашему запросу дает любую информацию относительно движения по счетам, а родина не дает. Хотя риски я не понимаю…", - заявил глава налоговой.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:15
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