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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:09
Нацбанк України може у грудні 2020 року знизити облікову ставку до 5,5%, йдеться у прогнозі аналітиків J.P. Morgan.
Зазначається, що такий прогноз аналітиків пов'язаний із низькими ризиками зростання інфляції, пов'язаних зі зниженням активності в четвертому кварталі 2020 року через збільшення випадків COVID-19.
За прогнозами J.P. Morgan, НБУ поки зберігає ставку, але поширення епідемії коронавірусу може призвести до більшого пом'якшення грошово-кредитної політики і зниження курсу валюти.
При цьому, експерти назвали "невизначеними" терміни відновлення співпраці з МВФ на тлі зриву призначеного на 20 жовтня обговорення у Раді проєкту держбюджету-2021.
Також це пов'язують із відкотом досягнень судової реформи і конфліктом навколо керівництва НБУ.
У JP Morgan вважають, що ці обставини припускають відстрочку другого траншу МВФ за програмою stand by на 2021 рік, але поки зберігають прогноз його отримання в грудні цього року
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:38
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живут же люди....
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:48
Виглядає що високі ставки на короткострокові вклади.
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