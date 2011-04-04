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Виглядає що високі ставки на короткострокові вклади. В Порохбанці під 18% на 10 років буде вигідніше...мабуть.
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