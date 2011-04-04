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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:09

Нацбанк України може у грудні 2020 року знизити облікову ставку до 5,5%, йдеться у прогнозі аналітиків J.P. Morgan.

Зазначається, що такий прогноз аналітиків пов'язаний із низькими ризиками зростання інфляції, пов'язаних зі зниженням активності в четвертому кварталі 2020 року через збільшення випадків COVID-19.

За прогнозами J.P. Morgan, НБУ поки зберігає ставку, але поширення епідемії коронавірусу може призвести до більшого пом'якшення грошово-кредитної політики і зниження курсу валюти.

При цьому, експерти назвали "невизначеними" терміни відновлення співпраці з МВФ на тлі зриву призначеного на 20 жовтня обговорення у Раді проєкту держбюджету-2021.

Також це пов'язують із відкотом досягнень судової реформи і конфліктом навколо керівництва НБУ.

У JP Morgan вважають, що ці обставини припускають відстрочку другого траншу МВФ за програмою stand by на 2021 рік, але поки зберігають прогноз його отримання в грудні цього року
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Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Виглядає що високі ставки на короткострокові вклади.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:50

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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:17



класна інфа! дякую
варто знати що в сусідів робиться

але в мене розрив шаблонів - білоруська "гривня" по ставкам наших найсолодщих часів - 25-27%! а валюта - ну прям як в нас, макс 2.3 в $

несоупаденіє
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:23

  greenozon написав:


класна інфа! дякую
варто знати що в сусідів робиться

але в мене розрив шаблонів - білоруська "гривня" по ставкам наших найсолодщих часів - 25-27%! а валюта - ну прям як в нас, макс 2.3 в $

несоупаденіє

Так в Білорусі зараз заварухи - тож і проценти підскочили. Подивіться, там на 1-2 місяці більше відсотки, ніж на рік.
Востаннє редагувалось 1finanсier в Пон 26 жов, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Так,так,так, дуже цікаво ! )

https://ucap.io/v-ukrayini-zyavylas-onl ... ivli-ovdp/
1finanсier
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