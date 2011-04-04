Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:09
Нацбанк України може у грудні 2020 року знизити облікову ставку до 5,5%, йдеться у прогнозі аналітиків J.P. Morgan.
Зазначається, що такий прогноз аналітиків пов'язаний із низькими ризиками зростання інфляції, пов'язаних зі зниженням активності в четвертому кварталі 2020 року через збільшення випадків COVID-19. За прогнозами J.P. Morgan, НБУ поки зберігає ставку, але поширення епідемії коронавірусу може призвести до більшого пом'якшення грошово-кредитної політики і зниження курсу валюти. При цьому, експерти назвали "невизначеними" терміни відновлення співпраці з МВФ на тлі зриву призначеного на 20 жовтня обговорення у Раді проєкту держбюджету-2021. Також це пов'язують із відкотом досягнень судової реформи і конфліктом навколо керівництва НБУ. У JP Morgan вважають, що ці обставини припускають відстрочку другого траншу МВФ за програмою stand by на 2021 рік, але поки зберігають прогноз його отримання в грудні цього року
jump
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:38
diplomnet живут же люди....
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:48
Виглядає що високі ставки на короткострокові вклади.
В Порохбанці під 18% на 10 років буде вигідніше...мабуть.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:50
Катерина і Дмитро працюють в поті чола...і тролять грандбанкіра Шеву.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:17
класна інфа! дякую
варто знати що в сусідів робиться
але в мене розрив шаблонів - білоруська "гривня" по ставкам наших найсолодщих часів - 25-27%! а валюта - ну прям як в нас, макс 2.3 в $
несоупаденіє
greenozon
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:23
greenozon написав:
класна інфа! дякую
варто знати що в сусідів робиться
але в мене розрив шаблонів - білоруська "гривня" по ставкам наших найсолодщих часів - 25-27%! а валюта - ну прям як в нас, макс 2.3 в $
несоупаденіє
Так в Білорусі зараз заварухи - тож і проценти підскочили. Подивіться, там на 1-2 місяці більше відсотки, ніж на рік.
Востаннє редагувалось
1finanсier
в Пон 26 жов, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:24
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:30
greenozon
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:46
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:20
Послухав радиво:
говорили о 25к и купюры до 2003 гда , оказывается -
их меняют ТРИ ГОДА , меняют НБУ и уповноважени банки?
Знаете уповноважених? ощАД,
Примат,
Раф
и ПУМБ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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