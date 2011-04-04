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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1083108410851086
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  komp написав:"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:48

  MASolomko написав:
  komp написав:"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.

Депутати з їх 50000 злидні.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:29

  MASolomko написав:
  komp написав:"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.

Где законопроект? -- или это так -- чисто на кухне шепотом поговорить?..
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