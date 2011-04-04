|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 жов, 2020 11:37
komp написав:
"Я категорически за раскрытие банковской тайны.
Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2581
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 жов, 2020 11:48
MASolomko написав: komp написав:
"Я категорически за раскрытие банковской тайны.
Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.
Депутати з їх 50000 злидні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34881
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 жов, 2020 12:29
MASolomko написав: komp написав:
"Я категорически за раскрытие банковской тайны.
Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.
Где законопроект? -- или это так -- чисто на кухне шепотом поговорить?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2905
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|217079
|
|
|50
|84844
|
|
|18
|22318
|
|