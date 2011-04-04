А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 жов, 2020 11:37
Re: Байки про банки і не тільки....
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 28 жов, 2020 11:48
Депутати з їх 50000 злидні.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:29
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:42
Поки шо так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:15
Хто готовий занести малюкам?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:17
̶P̶a̶r̶i̶s̶-̶F̶r̶a̶n̶c̶e̶-̶T̶r̶a̶n̶s̶i̶t̶ ̶ Кредит-Днепр-Харьков заманивает: с 28 по 30.10. +1% при открытии гривнедепо - по случаю "Дня заощаджень"
A какие еще банки предлагают плюшки к этому знаменательному празднику?
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:24
Та нее, у меня еще Акцент, Альянс, Земеля, Шаромыга... дето под 17% в среднем выходит.
Через мес Универ заканчивается под 18.75%
Та даж с Моней сёдня веселее выходит
ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо в прямому значенні - то варіант, купляєте в десь в глушині гектари, засаджуєте і терпляче чекаєте, а потім по сюжету:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:47
судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка...
Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...
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