Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
komp написав:"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.
Депутати з їх 50000 злидні.
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Та нее, у меня еще Акцент, Альянс, Земеля, Шаромыга... дето под 17% в среднем выходит. Через мес Универ заканчивается под 18.75% Та даж с Моней сёдня веселее выходит ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
Якщо в прямому значенні - то варіант, купляєте в десь в глушині гектари, засаджуєте і терпляче чекаєте, а потім по сюжету:
«Гадючник» Моріака ...Я завжди чув розмови, що ці землі нічого не варті. Справді, коли мати їх успадкувала, вони були безплідним пустирищем — там мій дід у дитинстві пас худобу. Але я не знав, що мої батьки насамперед потурбувалися засадити цей пустир, і я в двадцять один рік став власником двох тисяч гектарів лісу, де вже провадили поруб, постачаючи шахтам кріпильне дерево.
clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка..."всемирный кризис: невиноватые мы". Правда, некоторые банкстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных, а на счетах до востребования...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 28 жов, 2020 22:04, всього редагувалось 2 разів.
clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка..."всемирный кризис: невиноватые мы" Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...
Весной же уже было "під патронатом НБУ" "самальоты не летают, не ходят поезда"