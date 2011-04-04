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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1084108510861087>
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  komp написав:"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:48

  MASolomko написав:
  komp написав:"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.

Депутати з їх 50000 злидні.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:29

  MASolomko написав:
  komp написав:"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.

Где законопроект? -- или это так -- чисто на кухне шепотом поговорить?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:42

  _hunter написав:
  MASolomko написав:
  komp написав:"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?...
А я категорически за введение ограничения на доход депутатам и прочим верхушкам. Их жажда денег не имеет пределы.

Где законопроект? -- или это так -- чисто на кухне шепотом поговорить?..

Поки шо так.
http://finbalance.com.ua/news/kabmin-skasuvav-obmezhennya-zarplat-kerivnikiv-ta-chleniv-nahlyadovikh-rad-derzhpidprimstv
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:15

Хто готовий занести малюкам?
https://minfin.com.ua/deposits/articles ... avki-2810/
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:17

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A какие еще банки предлагают плюшки к этому знаменательному празднику?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:24

  Квесторе_поверніться написав:Хто готовий занести малюкам?
https://minfin.com.ua/deposits/articles ... avki-2810/

Та нее, у меня еще Акцент, Альянс, Земеля, Шаромыга... дето под 17% в среднем выходит.
Через мес Универ заканчивается под 18.75%
Та даж с Моней сёдня веселее выходит :wink:
ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает


Якщо в прямому значенні - то варіант, купляєте в десь в глушині гектари, засаджуєте і терпляче чекаєте, а потім по сюжету:
«Гадючник» Моріака
...Я завжди чув розмови, що ці землі нічого не варті. Справді, коли мати їх успадкувала, вони були безплідним пустирищем — там мій дід у дитинстві пас худобу. Але я не знав, що мої батьки насамперед потурбувалися засадити цей пустир, і я в двадцять один рік став власником двох тисяч гектарів лісу, де вже провадили поруб, постачаючи шахтам кріпильне дерево.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:47

  clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает 8)

судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка..."всемирный кризис: невиноватые мы".
Правда, некоторые банкстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных, а на счетах до востребования...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 28 жов, 2020 22:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:50

  flysoulfly написав:
  clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает 8)

судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка..."всемирный кризис: невиноватые мы"
Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...

Весной же уже было "під патронатом НБУ" "самальоты не летают, не ходят поезда"
За Виталия Наливкина!
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