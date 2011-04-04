|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:52
flysoulfly написав: clientage написав:
ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка...
Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...
Так а чё вдрух хранить тугрики у БСУ? Под 1..2%?
Ну тогда хотя бы пусть 5% нарисуют.
Ща смутные времена, никакие 2% никакого риска не оправдают, груша -- наше всьоо
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 28 жов, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32743
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2607 раз.
- Подякували: 3840 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:52
Вкладчик1234 написав: flysoulfly написав: clientage написав:
ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка..."всемирный кризис: невиноватые мы"
Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...
Весной же уже было "під патронатом НБУ" "самальоты не летают, не ходят поезда"
ага, пробный кейс.
схема рабочая.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|217081
|
|
|50
|84846
|
|
|18
|22320
|
|