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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1084108510861087
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:52

  flysoulfly написав:
  clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает 8)

судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка...
Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...

Так а чё вдрух хранить тугрики у БСУ? Под 1..2%? :mrgreen:
Ну тогда хотя бы пусть 5% нарисуют.
Ща смутные времена, никакие 2% никакого риска не оправдают, груша -- наше всьоо :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 28 жов, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:52

  Вкладчик1234 написав:
  flysoulfly написав:
  clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает 8)

судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка..."всемирный кризис: невиноватые мы"
Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...

Весной же уже было "під патронатом НБУ" "самальоты не летают, не ходят поезда"
ага, пробный кейс.
схема рабочая.
flysoulfly
 
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