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clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка... Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...
Так а чё вдрух хранить тугрики у БСУ? Под 1..2%? Ну тогда хотя бы пусть 5% нарисуют. Ща смутные времена, никакие 2% никакого риска не оправдают, груша -- наше всьоо
Востаннє редагувалось clientage в Сер 28 жов, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает
судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка..."всемирный кризис: невиноватые мы" Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...
Весной же уже было "під патронатом НБУ" "самальоты не летают, не ходят поезда"