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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1085108610871088>
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:52

  flysoulfly написав:
  clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает 8)

судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка...
Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...

Так а чё вдрух хранить тугрики у БСУ? Под 1..2%? :mrgreen:
Ну тогда хотя бы пусть 5% нарисуют.
Ща смутные времена, никакие 2% никакого риска не оправдают, груша -- наше всьоо :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 28 жов, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:52

  Вкладчик1234 написав:
  flysoulfly написав:
  clientage написав:ну а тааак, думаю еще одну грушку посадить -- БСУ мои тугрики не нужны, хай отдыхает 8)

судя по тому ютуб-обсуждению, ссылку на которое я давал пару страниц назад, - некоторые банкстеры явно рассчитывают "есличё" отдать пересичным валютные депо гривной... Благо, что и нбу будет "за", такая смутная чуйка..."всемирный кризис: невиноватые мы"
Правда некоторые бакстеры там всёж невесело отмечали, что притока новой валюты в банковскую систему уже нет, и большая часть валюты не на срочных на счетах до востребования...

Весной же уже было "під патронатом НБУ" "самальоты не летают, не ходят поезда"
ага, пробный кейс.
схема рабочая.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:38

У порівнянні з минулорічним періодом надходження до кас банків скоротилося до 1525,4 мільярда, тобто на 9,5%. Видача готівки із кас скоротилась на 3,8% та становила 1617 мільярдів.

Про це повідомляє НБУ.

Основну частку з-поміж готівкових операцій посідають операції з використання платіжних карток. У структурі видатків вони становлять 75,1%, серед надходжень - 35,1%.

З метою придбання у клієнтів іноземної валюти банки віддали 105,5 мільярдів - це 6,5% видатків. А ось отримали від продажу валюти на третину менше - 74,5 мільярда.

Майже порівну з операціями з платіжними картками надходження банкам забезпечила торговельна виручка - 35%, або 534,4 мільярда.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:02

Приветствую коллеги.

Что сейчас на рынке вкусного по гривне есть ?

Этот список уже изучил. Может что-то еще есть кроме этого списка ?
https://minfin.com.ua/deposits/articles ... avki-2810/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:19

zzzzzz
на рынке Украины ничего вкусного уже нет - евроинтегрируемся в плане того что депозиты превращаются в инструмент частичной компенсации инфляции, а не заработка на сбережениях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:55

повторю вопрос
  flysoulfly написав:̶P̶a̶r̶i̶s̶-̶F̶r̶a̶n̶c̶e̶-̶T̶r̶a̶n̶s̶i̶t̶ ̶ Кредит-Днепр-Харьков заманивает: с 28 по 30.10. +1% при открытии гривнедепо - по случаю "Дня заощаджень"

A какие еще банки предлагают плюшки к этому знаменательному празднику?

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:09

  flysoulfly написав:̶P̶a̶r̶i̶s̶-̶F̶r̶a̶n̶c̶e̶-̶T̶r̶a̶n̶s̶i̶t̶ ̶ Кредит-Днепр-Харьков заманивает: с 28 по 30.10. +1% при открытии гривнедепо - по случаю "Дня заощаджень"

A какие еще банки предлагают плюшки к этому знаменательному празднику?


А где вы увидели эту информацию ? На сайте банка ничего нет. Но ставки там поменяли с 28.10

Максимум по гривне 11%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:14

  flysoulfly написав:повторю вопрос

Универсалбанк предлагает акционные надбавки
https://new.minfin.com.ua/universalbank-den-sberezhenij
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:33

  zzzzzz написав:
  flysoulfly написав:̶P̶a̶r̶i̶s̶-̶F̶r̶a̶n̶c̶e̶-̶T̶r̶a̶n̶s̶i̶t̶ ̶ Кредит-Днепр-Харьков заманивает: с 28 по 30.10. +1% при открытии гривнедепо - по случаю "Дня заощаджень"

A какие еще банки предлагают плюшки к этому знаменательному празднику?


А где вы увидели эту информацию ? На сайте банка ничего нет.
смс пришла:
"...детали по тел. 0800507700 или по ссылке
creditdnepr.com.ua/dz/?5yAo
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 29 жов, 2020 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:39

flysoulfly
Обычно с этими СМС это развод.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1085108610871088>
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