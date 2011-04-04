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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1085108610871088
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:42

  zzzzzz написав:flysoulfly
Обычно с этими СМС это развод.

этот банк похожие смс про бонусы и акции присылал и раньше, примерно раз в 3-6 месяцев.
раньше я проверял в отделении - было не развод.
Как сейчас - не знаю.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:51

flysoulfly
проверьте.
Ставки у них и так с 28.10 поменялись.
На сайте никакой инфы про бонусы нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:54

  zzzzzz написав:flysoulfly

Ставки у них и так с 28.10 поменялись.
.
я хз,
может они это и подразумевали как +1% ,
значит через 3 дня ставки опять снизят на 1%.
flysoulfly
 
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