этот банк похожие смс про бонусы и акции присылал и раньше, примерно раз в 3-6 месяцев.
раньше я проверял в отделении - было не развод.
Как сейчас - не знаю.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:42
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:51
flysoulfly
проверьте.
Ставки у них и так с 28.10 поменялись.
На сайте никакой инфы про бонусы нет.
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:54
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