этот банк похожие смс про бонусы и акции присылал и раньше, примерно раз в 3-6 месяцев.
раньше я проверял в отделении - было не развод.
Как сейчас - не знаю.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:42
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:51
flysoulfly
проверьте.
Ставки у них и так с 28.10 поменялись.
На сайте никакой инфы про бонусы нет.
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:54
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:00
zzzzzz, а які ставки і на які терміни депо Ви готові розміщуватися?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:34
Вплив рішення КС (прокорупційні) на банківську систему Неньки УКраїни?
Це боротьба олігархів за те щоб був хаос в країні і можна було і в подальшому ловити велику рибу в мутній воді. Стає жаль нашого ПреЗедента.
Співпраці з МВФ не буде.
Курс валютний тільки вверх.
Що робить Зе? Домовлятися з олігархами?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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