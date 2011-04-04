этот банк похожие смс про бонусы и акции присылал и раньше, примерно раз в 3-6 месяцев.
раньше я проверял в отделении - было не развод.
Как сейчас - не знаю.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:42
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:51
flysoulfly
проверьте.
Ставки у них и так с 28.10 поменялись.
На сайте никакой инфы про бонусы нет.
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:54
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:00
zzzzzz, а які ставки і на які терміни депо Ви готові розміщуватися?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:34
Вплив рішення КС (прокорупційні) на банківську систему Неньки УКраїни?
Це боротьба олігархів за те щоб був хаос в країні і можна було і в подальшому ловити велику рибу в мутній воді. Стає жаль нашого ПреЗедента.
Співпраці з МВФ не буде.
Курс валютний тільки вверх.
Що робить Зе? Домовлятися з олігархами?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 29 жов, 2020 14:39
Как и раньше внимательно слушать команды кукловодов и пытаться играть роль
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:44
Прибутковість банків впала на 22% – НБУ
З початку 2020 року банки отримали майже 38 мільярдів чистого прибутку - це на 22% менше за показники аналогічного періоду минулого року.
У третьому кварталі прибутковість банків зросла в 1,8 рази у порівнянні з другим, до якого потрапив основний період жорстких карантинних обмежень. Натомість це на 20% менше показників 2019 року.
Через падіння бізнес-активності зменшується попит на кредитування, банківські послуги, а також збільшується кількість невиплат за кредитами. Це позначається на процентних та комісійних доходах банків - темпи їхнього зростання найнижчі з 2016 року.
У Нацбанку слабші фінансові показники пов'язують із резервами під очікувані збитки, які формують банки. За 9 місяців сума резервів становить 20,9 млрд, за відповідний період 2019 - 8,3 мільярди, тобто понад удвічі менше.
З 74 банків 62 є прибутковими з чистим прибутком у 40,8 мільярдів. 12 банків є збитковими на суму 3,2 мільярда. 56,6% прибутку банків сформовано Приватбанком (21,3 мільярд). Ще 9,2 мільярди - групою банків з іноземним капіталом, крім російського.
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