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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1086108710881089>
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:42

  zzzzzz написав:flysoulfly
Обычно с этими СМС это развод.

этот банк похожие смс про бонусы и акции присылал и раньше, примерно раз в 3-6 месяцев.
раньше я проверял в отделении - было не развод.
Как сейчас - не знаю.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:51

flysoulfly
проверьте.
Ставки у них и так с 28.10 поменялись.
На сайте никакой инфы про бонусы нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:54

  zzzzzz написав:flysoulfly

Ставки у них и так с 28.10 поменялись.
.
я хз,
может они это и подразумевали как +1% ,
значит через 3 дня ставки опять снизят на 1%.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:20

flysoulfly
Ставки снизят когда нагребут денег))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:00

zzzzzz, а які ставки і на які терміни депо Ви готові розміщуватися?
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:34

Вплив рішення КС (прокорупційні) на банківську систему Неньки УКраїни?
Це боротьба олігархів за те щоб був хаос в країні і можна було і в подальшому ловити велику рибу в мутній воді. Стає жаль нашого ПреЗедента. :(
Співпраці з МВФ не буде.
Курс валютний тільки вверх.
Що робить Зе? Домовлятися з олігархами?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:39

  Квесторе_поверніться написав: Стає жаль нашого ПреЗедента. :(
Співпраці з МВФ не буде.
Курс валютний тільки вверх.
Що робить Зе? Домовлятися з олігархами?

Как и раньше внимательно слушать команды кукловодов и пытаться играть роль
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:44

Прибутковість банків впала на 22% – НБУ

З початку 2020 року банки отримали майже 38 мільярдів чистого прибутку - це на 22% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

У третьому кварталі прибутковість банків зросла в 1,8 рази у порівнянні з другим, до якого потрапив основний період жорстких карантинних обмежень. Натомість це на 20% менше показників 2019 року.

Через падіння бізнес-активності зменшується попит на кредитування, банківські послуги, а також збільшується кількість невиплат за кредитами. Це позначається на процентних та комісійних доходах банків - темпи їхнього зростання найнижчі з 2016 року.

У Нацбанку слабші фінансові показники пов'язують із резервами під очікувані збитки, які формують банки. За 9 місяців сума резервів становить 20,9 млрд, за відповідний період 2019 - 8,3 мільярди, тобто понад удвічі менше.

З 74 банків 62 є прибутковими з чистим прибутком у 40,8 мільярдів. 12 банків є збитковими на суму 3,2 мільярда. 56,6% прибутку банків сформовано Приватбанком (21,3 мільярд). Ще 9,2 мільярди - групою банків з іноземним капіталом, крім російського.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:35

  Квесторе_поверніться написав:zzzzzz, а які ставки і на які терміни депо Ви готові розміщуватися?


Интересует где самые высокие , вы знаете ? ( кроме списка Минфина )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:42

Свіжий огляд депо-ставок від мінфіну
коротко - далі червонієм (валимся)

http://prntscr.com/v9gj80


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2810/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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