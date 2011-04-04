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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:47
zzzzzz написав: Квесторе_поверніться написав:zzzzzz
, а які ставки і на які терміни депо Ви готові розміщуватися?
Интересует где самые высокие , вы знаете ? ( кроме списка Минфина )
по БСУ зараз немає високих ставок (лише якісь старі заготовочки, аля стовби які мабуть до НР завершать своє життя)
як вам ризикові інвестиції? до 5..6% свого портфелю
наприклад viewtopic.php?p=5066366#p5066366
із плюсів - є онлайн кабінет, гроші п2п чи СЕП-ом
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greenozon
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:14
greenozon написав:
як вам ризикові інвестиції? до 5..6% свого портфелю
наприклад viewtopic.php?p=5066366#p5066366
Пару місяців вже граюсь на дрібницях, поки живі
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