Пару місяців вже граюсь на дрібницях, поки живі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Пару місяців вже граюсь на дрібницях, поки живі
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:46
В Мотор банці найвищі. Є поповнення але виплата в кінці.
При пролонгації плюсують 1,5% до ставки...це для тих хто юзає Мотор банку.
Але банка без ІБ...все через відділення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:24
Прибутки банків падаютЬ, -22%
https://news.finance.ua/ua/news/-/48115 ... erez-kryzu
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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