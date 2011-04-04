Пару місяців вже граюсь на дрібницях, поки живі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Пару місяців вже граюсь на дрібницях, поки живі
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:46
В Мотор банці найвищі. Є поповнення але виплата в кінці.
При пролонгації плюсують 1,5% до ставки...це для тих хто юзає Мотор банку.
Але банка без ІБ...все через відділення.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:24
Прибутки банків падаютЬ, -22%
https://news.finance.ua/ua/news/-/48115 ... erez-kryzu
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:19
Національний банк прогнозує зростання облікової ставки до 7,5% у 2021 році через можливий інфляційний тиск.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.
"Утримання ключової ставки нижче нейтрального рівня до кінця 2020 року та впродовж більшої частини 2021 року забезпечить стимулюючі монетарні умови, необхідні для відновлення економіки", - зазначають у регуляторі.
Інфляційний тиск, спричинений зростанням рівня заробітної плати, відновленням споживання та ефектами перенесення минулої девальвації гривні буде стримуватись обліковою ставкою, що зростатиме до кінця 2021 року та може сягати 7,5%.
Рівень реальної нейтральної ставки поступово знижуватиметься (до 1.6% на кінець 2022 року).
Реальний ефективний обмінний курс буде збільшуватись внаслідок перевищення внутрішньої інфляції над показниками країн-партнерів.
У звіті також вказується, що ліквідність банківської системи залишатиметься у профіциті завдяки "конвертації урядом валютних запозичень для фінансування дефіциту бюджету, перерахуванню прибутку НБУ до бюджету та купівлі НБУ іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів".
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:20
Пожвавлення економічної діяльності призведе до повернення дефіциту поточного рахунку.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.
За даними НБУ, у зв’язку з карантинними обмеженнями обсяги імпорту у 2020 році скоротилися, тоді як попит на експорт сировини залишався стійким. Разом із поліпшенням умов торгівлі це призвело до профіцитного платіжного балансу цьогоріч із сальдо на рівні 2,9% ВВП.
У 2021-2022 завдяки відновленню споживчого попиту, реалізації відкладеного інвестиційного попиту, а також поновленню подорожей сальдо повернеться до від’ємних показників. Імпорт товарів зростатиме на 7-15% впродовж наступних двох років завдяки збільшенню реальних доходів населення та інвестиціям.
"Відновлення експорту в межах 3-4% буде забезпечуватись зростанням попиту на металургійну продукцію та продукцію машинобудування", - зазначають у регуляторі.
НБУ зазначає, що фінансування дефіциту балансу передусім залежить від продовження співпраці з МВФ, що є передумовою відновлення припливу боргового капіталу.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:55
Re: Байки про банки і не тільки....
коли воно буде то пожвавлення?
за кордоном глаголять що корона мінімум на 4-5 років!
Додано: Суб 31 жов, 2020 02:23
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:37
Re: Байки про банки і не тільки....
по теме рисковых инвестиций. qubittech 250% за 10 мес.
Состоянием на 31.10.2020
Первый вклад отбился на 64.60%
Второй вклад отбился на 49,45%
За счет роста битка процент выше, вывожу все на карту Аваль банка
К концу года планирую отбить весь вклад и получать уже проценты
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Додано: Суб 31 жов, 2020 10:41
alex2013a90
2% за день???
365*2 = 730 річних?
хм-хм
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:04
а те 2% каждый день или раз в мес иногда выходит?
... делайте хоть что-нибудь!
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