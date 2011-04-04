Додано: Суб 31 жов, 2020 13:14

кто сразу заходит, тот в плюсе, кто телится и закидывает в конце тот проигрывает. Не готовы рисковать, не вкладывайте.

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