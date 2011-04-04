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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:23
Аlex2013a90, на чому контора заробляє?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:22
ДО 2% в день. Гарантировано 25% в мес
что-то там с квантовыми технологиями и биржей криптовалют. Какая вообще разница что она там делает. легенда есть, хайп проект аля пирамида. Если интересно детали их легенды гугл в помощь Заходим пораньше чтобы успеть вывести деньги и сверху еще что-то, за счет тех кто зашел позже и не успел отбить даже свой вклад
Тут на минфине тоже есть simple invest и mamamedof investment такие самые пирамидосы без гарантий. Думаю можно закинуть во все эти по 200-500$ в начале их работы, отбить тело вклада и качать пока не умрет (если платят 23% в год это маловато, можно покрутить пару мес и уходить, если 250% думаю лучше качать пока не отобьешь все тело).
Если есть желания можете еще изучить новый хайп miya holding
В таких пирамидах нужно действовать как спецназовец, быстро зашел, сделал дело и вышел
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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alex2013a90
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:02
alex2013a90 написав:
ДО 2% в день. Гарантировано 25% в мес
что-то там с квантовыми технологиями и биржей криптовалют. Какая вообще разница что она там делает. легенда есть, хайп проект аля пирамида. Если интересно детали их легенды гугл в помощь Заходим пораньше чтобы успеть вывести деньги и сверху еще что-то, за счет тех кто зашел позже и не успел отбить даже свой вклад
Тут на минфине тоже есть simple invest и mamamedof investment такие самые пирамидосы без гарантий. Думаю можно закинуть во все эти по 200-500$ в начале их работы, отбить тело вклада и качать пока не умрет (если платят 23% в год это маловато, можно покрутить пару мес и уходить, если 250% думаю лучше качать пока не отобьешь все тело).
Если есть желания можете еще изучить новый хайп miya holding
В таких пирамидах нужно действовать как спецназовец, быстро зашел, сделал дело и вышел
Такі контори зненацька смертні...може навіть і завтра.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:14
кто сразу заходит, тот в плюсе, кто телится и закидывает в конце тот проигрывает. Не готовы рисковать, не вкладывайте.
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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alex2013a90
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:46
Квесторе_поверніться написав: alex2013a90 написав:
ДО 2% в день. Гарантировано 25% в мес
что-то там с квантовыми технологиями и биржей криптовалют. Какая вообще разница что она там делает. легенда есть, хайп проект аля пирамида. Если интересно детали их легенды гугл в помощь Заходим пораньше чтобы успеть вывести деньги и сверху еще что-то, за счет тех кто зашел позже и не успел отбить даже свой вклад
Тут на минфине тоже есть simple invest и mamamedof investment такие самые пирамидосы без гарантий. Думаю можно закинуть во все эти по 200-500$ в начале их работы, отбить тело вклада и качать пока не умрет (если платят 23% в год это маловато, можно покрутить пару мес и уходить, если 250% думаю лучше качать пока не отобьешь все тело).
Если есть желания можете еще изучить новый хайп miya holding
В таких пирамидах нужно действовать как спецназовец, быстро зашел, сделал дело и вышел
Такі контори зненацька смертні...може навіть і завтра.
отзывы так себе
"пробовал в инвестпакет брать минимальный. веывести-то дали первые проценты, но тело депо потом ели-ели отжать смог. все уговаривали ренивестироваться и вложиться еще. "
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J
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:59
Бывает. Ладно. Зайду как отобью весь вклад. Не поминайте лихом коллеги
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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alex2013a90
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Додано: Суб 31 жов, 2020 16:35
"Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын-двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено. А ты тут мозги пудришь… Плохо кончится, родной…"
alex2013a90 написав:
ДО 2% в день. Гарантировано 25% в мес
...В таких пирамидах нужно действовать как спецназовец, быстро зашел, сделал дело и вышел
Георгий Данелия, х/ф «Кин-дза-дза́!» 1986 г.
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ТИХИЙ
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:56
Скажите, возможен ли п2п с гривневой дебетки на карту рос банка в рублях?
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la9
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:01
la9 написав:
Скажите, возможен ли п2п с гривневой дебетки на карту рос банка в рублях?
Если украинский банк поддерживает переводы на неукраинские карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:10
vitaliy_berdinskikh написав: la9 написав:
Скажите, возможен ли п2п с гривневой дебетки на карту рос банка в рублях?
Если украинский банк поддерживает переводы на неукраинские карты.
А не знаете - какие поддерживают?
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la9
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