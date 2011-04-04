RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1088108910901091
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:22

  la9 написав:А не знаете - какие поддерживают?

По слухам вроде бы Приватбанк и Альфа-банк.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 06.08.19
Подякував: 455 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  la9 написав:А не знаете - какие поддерживают?

По слухам вроде бы Приватбанк и Альфа-банк.

моно хвастался что поддерживает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:03

  la9 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  la9 написав:Скажите, возможен ли п2п с гривневой дебетки на карту рос банка в рублях?

Если украинский банк поддерживает переводы на неукраинские карты.

А не знаете - какие поддерживают?


Буквально сьогодні був емейл від Привата на вашу тему,
от вам скрін

http://prntscr.com/vb95ju
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9989
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1088108910901091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 217151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 84870
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21060)
01.11.2020 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.