Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:22
la9 написав:
А не знаете - какие поддерживают?
По слухам вроде бы Приватбанк и Альфа-банк.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:52
vitaliy_berdinskikh написав: la9 написав:
А не знаете - какие поддерживают?
По слухам вроде бы Приватбанк и Альфа-банк.
моно хвастался что поддерживает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:03
la9 написав: vitaliy_berdinskikh написав: la9 написав:
Скажите, возможен ли п2п с гривневой дебетки на карту рос банка в рублях?
Если украинский банк поддерживает переводы на неукраинские карты.
А не знаете - какие поддерживают?
Буквально сьогодні був емейл від Привата на вашу тему,
от вам скрін
http://prntscr.com/vb95ju
greenozon
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:56
greenozon написав: la9 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Если украинский банк поддерживает переводы на неукраинские карты.
А не знаете - какие поддерживают?
Буквально сьогодні був емейл від Привата на вашу тему,
от вам скрін
http://prntscr.com/vb95ju
Так это наоборот - из-за границы в Украину. А человеку надо из Украины на карту российского банка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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