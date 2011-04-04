По слухам вроде бы Приватбанк и Альфа-банк.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:22
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:52
моно хвастался что поддерживает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:03
Буквально сьогодні був емейл від Привата на вашу тему,
от вам скрін
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:56
Так это наоборот - из-за границы в Украину. А человеку надо из Украины на карту российского банка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 01 лис, 2020 22:51
Так это наоборот - из-за границы в Украину. А человеку надо из Украины на карту российского банка.[/quote]
із за кордону сюди тариф теж є
правда кусається
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 06:08
Re: Байки про банки і не тільки....
оплачивал услуги кардшаринга - там идет оплата через агрегаторы на сайте оператора . курс немного завышен , но и суммы небольшие.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 02 лис, 2020 08:25
Когда уже наступит тот день, когда в Украине не будет тени расчётной единицы мокшандии¿ Не будет висеть курс ржубля на межбанке и окнах? И граждане Украины не будут спрашивать, шо с ним делать.
Когда мне звонят потенциальные клиенты из расиськи, то ответ короткий - с народом-агрессором не работаем, хутин пуйло и отключение разговорв.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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