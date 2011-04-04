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Когда уже наступит тот день, когда в Украине не будет тени расчётной единицы мокшандии¿ Не будет висеть курс ржубля на межбанке и окнах? И граждане Украины не будут спрашивать, шо с ним делать. Когда мне звонят потенциальные клиенты из расиськи, то ответ короткий - с народом-агрессором не работаем, хутин пуйло и отключение разговорв.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:Когда уже наступит тот день, когда в Украине не будет тени расчётной единицы мокшандии¿ Не будет висеть курс ржубля на межбанке и окнах? И граждане Украины не будут спрашивать, шо с ним делать. Когда мне звонят потенциальные клиенты из расиськи, то ответ короткий - с народом-агрессором не работаем, хутин пуйло и отключение разговорв.
Потрібно проникати в тил ворога і там партизанити. Он як Медведчук проник в Неньку УКраїну.
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