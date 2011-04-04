Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:22
la9 написав:
А не знаете - какие поддерживают?
По слухам вроде бы Приватбанк и Альфа-банк.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:52
vitaliy_berdinskikh написав: la9 написав:
А не знаете - какие поддерживают?
По слухам вроде бы Приватбанк и Альфа-банк.
моно хвастался что поддерживает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:03
la9 написав: vitaliy_berdinskikh написав: la9 написав:
Скажите, возможен ли п2п с гривневой дебетки на карту рос банка в рублях?
Если украинский банк поддерживает переводы на неукраинские карты.
А не знаете - какие поддерживают?
Буквально сьогодні був емейл від Привата на вашу тему,
от вам скрін
http://prntscr.com/vb95ju
greenozon
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:56
greenozon написав: la9 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Если украинский банк поддерживает переводы на неукраинские карты.
А не знаете - какие поддерживают?
Буквально сьогодні був емейл від Привата на вашу тему,
от вам скрін
http://prntscr.com/vb95ju
Так это наоборот - из-за границы в Украину. А человеку надо из Украины на карту российского банка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:51
http://prntscr.com/vb95ju
[/quote]
Так это наоборот - из-за границы в Украину. А человеку надо из Украины на карту российского банка.[/quote]
із за кордону сюди тариф теж є
правда кусається
greenozon
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Додано: Пон 02 лис, 2020 06:08
vitaliy_berdinskikh написав:
Так это наоборот - из-за границы в Украину. А человеку надо из Украины на карту российского банка.
оплачивал услуги кардшаринга - там идет оплата через агрегаторы на сайте оператора . курс немного завышен , но и суммы небольшие.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:23
Панове, а у чому проблема з цією черговою новацією. За 2 роки існування, судячи з Гуглу, до нового протоколу приєдналося усього три українських банки: Ощад, Прихват та Альянс. А решта що? Чи вони просто не анонсують?
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klug
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