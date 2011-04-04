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Квесторе_поверніться написав:В Мотор банці найвищі. Є поповнення але виплата в кінці. При пролонгації плюсують 1,5% до ставки...це для тих хто юзає Мотор банку. Але банка без ІБ...все через відділення.
Квесторе_поверніться написав:В Мотор банці найвищі. Є поповнення але виплата в кінці. При пролонгації плюсують 1,5% до ставки...це для тих хто юзає Мотор банку. Але банка без ІБ...все через відділення.
Квесторе_поверніться написав:В Мотор банці найвищі. Є поповнення але виплата в кінці. При пролонгації плюсують 1,5% до ставки...це для тих хто юзає Мотор банку. Але банка без ІБ...все через відділення.
А вот где у них отделения, я не нашла. В Киеве их нет?
В ІБ Моторбанки опція відкриття депозитів некоректно працює... Юзати банку слід через відділення. Київське відділення АТ «МОТОР-БАНК»
Київ, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 37А. Вже з 8-30 чекає на Вас.
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