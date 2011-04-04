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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1089109010911092
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:56

  Квесторе_поверніться написав:В Мотор банці найвищі. Є поповнення але виплата в кінці.
При пролонгації плюсують 1,5% до ставки...це для тих хто юзає Мотор банку.
Але банка без ІБ...все через відділення.

Ну, ІБ есть, но какой-то хроменький:
https://motor-bank.ua/private-clients/internet-bankng/

А вот где у них отделения, я не нашла.
В Киеве их нет?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:02

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Мотор банці найвищі. Є поповнення але виплата в кінці.
При пролонгації плюсують 1,5% до ставки...це для тих хто юзає Мотор банку.
Але банка без ІБ...все через відділення.

Ну, ІБ есть, но какой-то хроменький:
https://motor-bank.ua/private-clients/internet-bankng/

А вот где у них отделения, я не нашла.
В Киеве их нет?


https://motor-bank.ua/ofisi-bankomati/

Вроде есть
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:57

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Мотор банці найвищі. Є поповнення але виплата в кінці.
При пролонгації плюсують 1,5% до ставки...це для тих хто юзає Мотор банку.
Але банка без ІБ...все через відділення.

Ну, ІБ есть, но какой-то хроменький:
https://motor-bank.ua/private-clients/internet-bankng/

А вот где у них отделения, я не нашла.
В Киеве их нет?

В ІБ Моторбанки опція відкриття депозитів некоректно працює...
Юзати банку слід через відділення.
Київське відділення АТ «МОТОР-БАНК»

Київ, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 37А.
Вже з 8-30 чекає на Вас. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Как там поживает МЕГАБАНК? Уж больно %% по валюте у него сладкие???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:19

  ihorsic написав:Как там поживает МЕГАБАНК? Уж больно %% по валюте у него сладкие???


Депо отдаёт - ликвидность есть. Нормативы - в нормах, отделения работают... главное, за буйки не заплывайте :wink:
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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