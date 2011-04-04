Ну, ІБ есть, но какой-то хроменький:
А вот где у них отделения, я не нашла.
В Киеве их нет?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:56
Ну, ІБ есть, но какой-то хроменький:
А вот где у них отделения, я не нашла.
В Киеве их нет?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:02
Вроде есть
За Виталия Наливкина!
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:57
В ІБ Моторбанки опція відкриття депозитів некоректно працює...
Юзати банку слід через відділення.
Київське відділення АТ «МОТОР-БАНК»
Київ, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 37А.
Вже з 8-30 чекає на Вас.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Как там поживает МЕГАБАНК? Уж больно %% по валюте у него сладкие???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:19
Депо отдаёт - ликвидность есть. Нормативы - в нормах, отделения работают... главное, за буйки не заплывайте
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Н да буйки в нашем деле самое главное!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:03
За даними НБУ, короткострокове рефінансування отримали:
- Акордбанк – 150 млн грн;
- Банк «Авангард» – 140 млн грн;
- МІБ – 37,5 млн грн;
- Місто Банк – 18,3 млн грн.
Водночас НБУ не вказав назву п’ятого банку, який отримав найбільший рефінанс у 10 млрд грн, ймовірно через те, що його було надано терміном до 30 днів, а в цьому випадку інформація не розкривається.
+50грн !
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:31
Нацбанк також зазначив, що фінансування дефіциту держбюджету шляхом запланованих випусків облігацій внутрішнього державного боргу (549,1 млрд грн) можливо за рахунок зростання їх дохідності.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:23
Кишмиш під загрозою...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:33
Не только кишмиш, но и повсеместкое распространение европейской практики абонплаты за ведение счёта - вслед за европейскими суммами интерчерджа, которые так нравятся депутатам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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