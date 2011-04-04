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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1090109110921093
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:40

  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш під загрозою...
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/666899/


Віра Платонова, Visa Україна: Якщо інтерчейндж проголосують, ми побачимо повний обвал безготівкової економіки в країні

И, конечно же, прекратятся многочисленные маркетинговые и бонусные платформы, кэшбеки, которыми сейчас активно пользуются украинцы.

Кроме того, предположим, что размер интерчейнджа все-таки снизился. Как показала практика Европы, когда упал интерчейндж, торговцы не снизили цены на продукты или услуги, хотя они стали платить банкам меньше. В Украине однозначно произойдет точно также.

Никто цены в магазинах не будет понижать несмотря на то, что торговцы заплатят меньше денег банку, который установил терминал. И скорее всего банки, чтобы выжить будут перекладывать свои затраты на плечи людей. Тогда мы увидим рост стоимости обслуживания банковской карты для конечного потребителя, для человека, который держит зарплатную или частную карту.

Эта история нас очень беспокоит, и мы хотим говорить о "крокодильих слезах" крупных торговых предприятий публично и громко. Мы окажемся на пороге серьезного банковского кризиса, если торговцам удастся пролоббировать голосование за этот законопроект в Верховной Раде.

Без сомнений :)

Третье – это развитие программы лояльности для клиентов. Большую платформу программы лояльности мы уже запустили с "Ощадбанком", сейчас запускаем с "Приватбанком".

Посмотрим :)
Верните Эксим!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 04 лис, 2020 12:53, всього редагувалось 4 разів.
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:41

Во Флориде задержали женщину, которая нагрела Amazon на $165к. Она заметила, что если клиент соглашается самостоятельно оплатить доставку товара, то Amazon возвращает ему $3,99 и в течение 5 лет сделала 42к заказов, отменив их до получения, но сохранив возврат денег.
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:03

  Квесторе_поверніться написав:Кишмиш під загрозою...
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/666899/

Есть лояльность банка -- кишмыш
Есть лояльность магаза -- бонусы/скидки
Есть ко-брендовская лояльность (банк + магаз) -- фантики
Вообщем будем фантики собирать :)
... делайте хоть что-нибудь!
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