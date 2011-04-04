Віра Платонова, Visa Україна: Якщо інтерчейндж проголосують, ми побачимо повний обвал безготівкової економіки в країні



И, конечно же, прекратятся многочисленные маркетинговые и бонусные платформы, кэшбеки, которыми сейчас активно пользуются украинцы.



Кроме того, предположим, что размер интерчейнджа все-таки снизился. Как показала практика Европы, когда упал интерчейндж, торговцы не снизили цены на продукты или услуги, хотя они стали платить банкам меньше. В Украине однозначно произойдет точно также.



Никто цены в магазинах не будет понижать несмотря на то, что торговцы заплатят меньше денег банку, который установил терминал. И скорее всего банки, чтобы выжить будут перекладывать свои затраты на плечи людей. Тогда мы увидим рост стоимости обслуживания банковской карты для конечного потребителя, для человека, который держит зарплатную или частную карту.



Эта история нас очень беспокоит, и мы хотим говорить о "крокодильих слезах" крупных торговых предприятий публично и громко. Мы окажемся на пороге серьезного банковского кризиса, если торговцам удастся пролоббировать голосование за этот законопроект в Верховной Раде.