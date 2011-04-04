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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1091109210931094
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:15

  mustbe написав:Зацените: Кешбек по категориям

Запрацювало.
Можна ще добавити максимальний кишмиш по карті в банці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:17

  Квесторе_поверніться написав:Можна ще добавити максимальний кишмиш по карті в банці.

Все данные берутся из оригинальной статьи. А там этого нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:51

  mustbe написав:
  omb написав:mustbe Не удается получить доступ к сайтуПревышено время ожидания ответа от сайта mustbe.ml.

Странно.
А другие странички сайта работают ?
уже ок, удобно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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