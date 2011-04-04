Додано: Чет 05 лис, 2020 13:42

Бомба!Предлагаю:1. НЕ учитывать чистые/грязные, подавляюще указывают грязными. А у изгоевсделать ремарку, шо чистыми. А так сэкономите на дробях. Читабельнее будет.2. Шо делать с "тока инет-" оплатами почти по всем категориям, но т.е. НЕ по всем? Мож СИНИЙ цвет для них втулить и отметить таки категории (КБО, Сибас)? У КБО есть и НЕинет оплаты с КБ!3. Ну и типаодинаковые категории по наименованию, часто достаточно сильно отличаются по сути. Хотелось бы видеть полный список МСС, например, при тапе по ячейкеА есть еще неполные категории: чисто АЗС, Фастфуд. У Коко, кажись, в Путешествии есть ж/д...Все для дома и Быттехника и Маркетплэйс у многих пересекается.4. Чет Коммуналку не увидел, причем у некоторых мабилы и оплата инет исключены из коммуналки.5. Прошу влепить Виику, она жива, перевыпускается и конкуретноспособна.6. можно сделать БОЛЬШЕ категорий. Например, отдельно Авто и отдельно АЗС (Аптеки, Бьюти и Больницы, Отели и Путеш-я), и если у кого-то есть совместная категория, то проставлять одновременно ОБА значения7. У Альфы с КБ и все Пакетные (т.е. за свои). А есть еще и ко-бренды.фуух