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Предлагаю: 1. НЕ учитывать чистые/грязные, подавляюще указывают грязными. А у изгоев сделать ремарку, шо чистыми. А так сэкономите на дробях. Читабельнее будет. 2. Шо делать с "тока инет-" оплатами почти по всем категориям, но т.е. НЕ по всем? Мож СИНИЙ цвет для них втулить и отметить таки категории (КБО, Сибас)? У КБО есть и НЕинет оплаты с КБ! 3. Ну и типаодинаковые категории по наименованию, часто достаточно сильно отличаются по сути. Хотелось бы видеть полный список МСС, например, при тапе по ячейке А есть еще неполные категории: чисто АЗС, Фастфуд. У Коко, кажись, в Путешествии есть ж/д... Все для дома и Быттехника и Маркетплэйс у многих пересекается. 4. Чет Коммуналку не увидел, причем у некоторых мабилы и оплата инет исключены из коммуналки. 5. Прошу влепить Виику, она жива, перевыпускается и конкуретноспособна. 6. можно сделать БОЛЬШЕ категорий. Например, отдельно Авто и отдельно АЗС (Аптеки, Бьюти и Больницы, Отели и Путеш-я), и если у кого-то есть совместная категория, то проставлять одновременно ОБА значения 7. У Альфы с КБ и все Пакетные (т.е. за свои). А есть еще и ко-бренды. фуух
clientage написав:1. НЕ учитывать чистые/грязные, подавляюще указывают грязными. А у изгоев сделать ремарку, шо чистыми. А так сэкономите на дробях. Читабельнее будет. 2. Шо делать с "тока инет-" оплатами почти по всем категориям, но т.е. НЕ по всем? Мож СИНИЙ цвет для них втулить и отметить таки категории (КБО, Сибас)? У КБО есть и НЕинет оплаты с КБ! 3. Ну и типаодинаковые категории по наименованию, часто достаточно сильно отличаются по сути. Хотелось бы видеть полный список МСС, например, при тапе по ячейке А есть еще неполные категории: чисто АЗС, Фастфуд. У Коко, кажись, в Путешествии есть ж/д... Все для дома и Быттехника и Маркетплэйс у многих пересекается. 4. Чет Коммуналку не увидел, причем у некоторых мабилы и оплата инет исключены из коммуналки. 5. Прошу влепить Виику, она жива, перевыпускается и конкуретноспособна. 6. можно сделать БОЛЬШЕ категорий. Например, отдельно Авто и отдельно АЗС (Аптеки, Бьюти и Больницы, Отели и Путеш-я), и если у кого-то есть совместная категория, то проставлять одновременно ОБА значения 7. У Альфы с КБ и все Пакетные (т.е. за свои). А есть еще и ко-бренды. фуух
1. То есть - удобнее грязные цифры ? КБО - 5 Сибас - 5 (чист) Так ?
2-7. Это всё - к автору статьи. Я просто визуализировал его данные. А тулить руками новые карты и категории - это можно сделать один раз. Но каждый месяц руками обновлять инфу - мне напряжно. А так - ждём ежемесячные обновы от журналистов, им за это деньги платят )
Відповідно до вимог пункту 4 Порядку № 1231 Міністерство фінансів України опублікувало перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ: